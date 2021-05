Hond knetterstoned na wandeling door polder: 'Het is wel Brabant'

Jaxx is weer opgeknapt (foto: Joyce Lodders} vergroot

De 2-jarige reu Jaxx is flink stoned geworden na een wandeling door de polder tussen Willemstad en Klundert. Joyce Lodders liet daar vorige week zondagmiddag, zoals zo vaak, haar hond uit. Eenmaal thuis gekomen werd snel duidelijk dat er iets niet goed was met de Australische herder. Hij leek wel dronken.

Dat er echt iets mis was met Jaxx werd Joyce duidelijk toen de hond helemaal niets wilde eten. "Normaal gesproken is zijn etensbak binnen een paar seconden leeg."

Tijdens de wandelingen door de polder snuffelt hij aan van alles en nog wat en slikt ook wel eens iets in. Dat mensen steeds meer rommel achterlaten in de polder, dat was Joyce al opgevallen. Maar nu blijkt de hond aan de wiet te hebben gezeten.

Drugstest

Omdat Joyce meteen in de gaten had dat er iets fout was toen de hond zelfs niet wilde eten, ging ze snel naar de dierenarts in Steenbergen. Die verwees ze door naar een kliniek in Barendrecht. Daar viel meteen op dat Jaxx grote pupillen had.

De hond kreeg tot stomme verbazing van Joyce een drugstest die positief bleek te zijn. Uit toxologisch onderzoek bleek dat hij de giftige stof THC had binnengekregen, die in hasj en wiet zit. Jaxx moest aan het infuus.

Nachtje in de dierenkliniek

De hond die flink stoned was, moest een nachtje in de dierenkliniek blijven. De volgende dag ging het gelukkig al een stuk beter met Jaxx en kon de viervoeter weer terug naar huis.

Bij de hondenclub waar Joyce lid van was keken de meeste mensen er niet echt van op. "Het is tenslotte wel Brabant", was een veelgehoorde reactie. Want onze provincie staat tenslotte bekend om de wietplantages en drugsafval dumpingen.

Alert

Gelukkig is het goed afgelopen met Jaxx, maar Joyce is wel enorm geschrokken. "Het is een mooie rashond waar wij erg veel van houden. Voorlopig hou ik hem toch maar aangelijnd in de polder en ik roep andere hondenbezitters ook op om alert te zijn". Van de dierenarts hoorde Joyce dat het wel vaker gebeurt dat honden stoned worden als ze drugsafval doorslikken.

App ons!

