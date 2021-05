Minderjarige jongens staande gehouden voor mishandeling moedereend

De politie heeft maandagavond twee jongens staande gehouden voor de mishandeling van een moedereend en haar kuikens in Uden afgelopen weekend. De jongens zijn 12 en 14 jaar oud en komen uit Uden, laat een politiewoordvoerster weten. "Mogelijk gaan ze naar Bureau Halt."

Uitsluitsel "Mogelijk gaan ze naar Bureau Halt", laat de politie weten. De politie hoopt nog meer filmpjes in handen te krijgen waar het gehele voorval op is vastgelegd. "Schijnbaar gaan er daar nog een hoop van rond. We hopen daar uitsluitsel mee te krijgen."

Bureau Halt vindt Sharon eigenlijk geen passende straf. "Ze worden berecht als kinderen, maar ik vind hun acties niet kind waardig", zegt ze. "Het liefst zou ik willen dat ze via het normale systeem worden gestraft, maar dat zit er niet in. Laten we zeggen dat dit een stap in de goede richting is. We hopen oprecht dat de heren er iets van hebben geleerd of gaan leren."