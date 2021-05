Mishandeling moedereend: minderjarige jongens door politie aangesproken

Alle eendjes zijn overleden (foto: Vooropvang de Maashorst). vergroot

Twee jongens van 12 en 14 jaar oud zijn door de politie aangesproken over de mishandeling van een moedereend en haar kuikens in Uden afgelopen weekend. "Mogelijk gaan ze naar Bureau Halt," zegt een politiewoordvoerder over de tieners, die in Uden wonen.

Met de ouders van de jongens heeft de politie ook al een gesprek gehad over de dierenmishandeling aan de vijver bij de Hoogzoggel. De moedereend werd daar zaterdagavond overgoten met frisdrank en haar tien eieren werden kapot gegooid. Twee meisjes zagen het gebeuren en belden de politie.

Maandagavond zag iemand van de dierenambulance de jongens rondlopen in de buurt en werd een melding gedaan. Daarop kwam de politie, die het tweetal staande hield. Dat is iets anders dan een aanhouding. De jongens werden aangesproken, maar hoefden niet mee naar het bureau.

"Mogelijk gaan ze naar Bureau Halt", laat de politie weten. De politie hoopt nog meer filmpjes in handen te krijgen waar de mishandeling op te zien is. "Schijnbaar gaan er daar nog een hoop van rond. We hopen daar uitsluitsel mee te krijgen."

Bij Vooropvang de Maashorst in Schaijk zijn ze 'dolgelukkig' met het nieuws, laat Sharon van Offeren weten. Acht eendjes werden daar na de mishandeling opgevangen. Zes van hen zijn later gestorven, twee andere kuikens knappen juist op. "We zitten aan glas wijn, wij hebben een hele goede avond."

Samen met boa's en de dierenambulance werd er de afgelopen dagen bij de vijver 'gepatrouilleerd' , legt Sharon uit. Daar werden de jongens door een van de surveillanten gespot. "Ze liepen gewoon weer rond."

Bureau Halt vindt Sharon eigenlijk geen passende straf. "Ze worden berecht als kinderen, maar ik vind hun acties niet kindwaardig", zegt ze. "Het liefst zou ik willen dat ze via het normale systeem worden gestraft, maar dat zit er niet in. Laten we zeggen dat dit een stap in de goede richting is. We hopen oprecht dat de heren er iets van hebben geleerd of gaan leren."

