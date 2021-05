Honden soms zelfs stoned van junkiepoep: ‘In de zomer elke week wel eentje’

Jaxx wandelt weer door de polder (foto: Joyce Lodders) vergroot

Hondje Jaxx die knetterstoned was na een wandeling, het is geen uitzondering. Honden worden vaak high van rondslingerende drugs of zelfs de poep van junkies. Dierenklinieken kijken er tegenwoordig niet meer van op. "In de zomer zien we dit ongeveer een keer in de week."

Julia Meijer Geschreven door

Joyce Lodders en haar tweejarige Australische herder Jaxx zijn gelukkig weer helemaal van de schrik bekomen. Jaxx had grote pupillen en wilde niet meer eten na een wandeling in de polder tussen Willemstad en Klundert, afgelopen weekend.

Bij Dierenkliniek Barendrecht bleek dat hij iets had gegeten met THC erin, een stof in wiet en hasj, die voor honden giftig is.

"Mensen zullen niet zo snel zeggen dat er thuis een jointje is opgegeten."

Leandra van Zomeren is assistent bij de dierenkliniek waar Jaxx werd opgelapt. Zij vertelt: “Honden hebben nog wel eens de neiging om poep te eten.” Dit kan problemen opleveren als het gaat om poep van junkies die in de natuur hun behoeftes doen.

Bij de kliniek waar dus ook Jaxx terechtkwam, zien ze ongeveer één keer in de maand een hond die stoned is. “In de zomer hebben we dit zelfs ongeveer één in de week.”

Volgens haar wordt in de helft van de gevallen niet buiten, maar thuis iets opgegeten, bijvoorbeeld een jointje dat op tafel ligt. “Maar dat zullen mensen niet zo snel zeggen!”

“Ik krijg commentaar dat mijn hond aan de lijn moet, maar dat is de omgekeerde wereld!”

Jaxx leek na zijn avontuur in de polder dronken en hij was niet zichzelf. Hij moest aan het infuus en bleef een nachtje in het dierenziekenhuis.

Zijn baasje Joyce: “Ik krijg nu wel commentaar dat mijn hond aan de lijn moet, maar dat is natuurlijk de omgekeerde wereld. Loslopen is belangrijk voor honden.”

Mensen die troep weggooien, die ziet ze als boosdoener. “Ik loop hier al 20 jaar in de polder en er wordt steeds meer rotzooi weggegooid hier. Echt verschrikkelijk!”

"Het is verschrikkelijk veel pech hebben"



Stijn Peters van Dierenziekenhuis Eindhoven vertelt dat een hond die drugs eet, symptomen heeft die ook bij ziektes passen. “Het kan bijvoorbeeld epilepsie zijn, maar daarbij worden de symptomen vaak steeds erger.”

Bij het eten van marihuana of andere drugs moet de hond simpelweg de roes uitslapen. “Wij helpen daar dan bij met een infuus en soms helpt het ze te laten overgeven.”

Peters heeft geen echte oplossing voor het probleem. “Het is verschrikkelijk veel pech hebben. We proberen het te herleiden tot een plaats, zodat je de gemeente kunt attenderen om te controleren.”

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.