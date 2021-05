Persconferentie kabinet dreigt verplicht nummer te worden

Mark Rutte en Hugo de Jonge staan weer in de startblokken (foto: archief). vergroot

Het is inmiddels een overbekend beeld: Mark Rutte en Hugo de Jonge achter het katheder, het statafeltje. Dinsdagavond gaan we het opnieuw zien, tijdens om en nabij de dertigste coronapersconferentie. De impact van die persconferenties lijkt ver weg.

Aanvankelijk sloegen ze nog in als een bom, de boodschappen die minister-president Mark Rutte via het middel van een op tv uitgezonden persconferentie de natie verkondigde. Zo vaak kwam het niet voor dat een regeringsleider naar dit ‘wapen’ moest grijpen. Tientallen van die ‘spreekbeurten’ verder, zijn het gaandeweg vooral losse flodders geworden. Losse flodders waarmee de premier, terzijde gestaan door kameraad De Jonge, steun probeert te zoeken voor het coronabeleid van het kabinet.

Best bekeken tv-programma

Rutte ontwikkelde zich vorig jaar nog als kijkcijferkanon. Zo werd zijn toespraak op 14 december, waarin hij een tweede lockdown aankondigde, met 8,6 miljoen kijkers zelfs het best bekeken tv-programma van het jaar. Daar kon geen voetbalwedstrijd aan tippen.

Maar de kijker lijkt het inmiddels wel te geloven. Het vertrouwen in de maatregelen die volgens de regering hard nodig blijven, wordt met de dag minder. De meest recente persconferentie werd bekeken door nog geen drie miljoen Nederlanders. Het publiek lijkt murw te zijn geslagen door al de beperkingen die worden opgelegd. Ook speelt mee dat veel van wat Rutte en De Jonge ’s avonds te berde brengen eerder die dag en soms zelfs dagen daarvoor al op straat ligt. Waarom zouden mensen dan nog met het bord op schoot gaan luisteren?

Begrip slaat om in kritiek

Dat was maart vorig jaar wel anders: Rutte koos de tv uit om het volk bij te praten. Om op zeer serieuze toon het land te vertellen dat er sprake was van een zeer kritieke toestand en dat er heel veel voorlopig niet mogelijk zou zijn. Vooral ook in Brabant, waar extra stappen nodig waren om COVID-19 onder controle te krijgen.

De maatregelen oogstten aanvankelijk louter begrip. Maar langzaam maar zeker groeide de kritiek. Van mensen die het virus een griepje noemden tot ondernemers in met name de horecasector die vonden, en nog vinden, dat ze onevenredig hard beknot worden in hun activiteiten.

Rutte en De Jonge blijven het publiek bestoken met live uitgezonden maar steeds minder regelmatig geplande optredens waarin het volk met klem wordt gewezen zich aan de regels en afspraken te houden. Blijf zoveel mogelijk thuis, was je handen stuk wordt: dat komt steeds terug.

'Virus is nog niet klaar met ons'

Verder goochelen de bewindslieden met cijfers en halen zij alles uit de kast om het probleem zo inzichtelijk mogelijk te maken. De strijd tegen het virus wordt vergeleken met een marathon en er zal een hamer nodig zijn om die ziekteverspreider plat te slaan. “Wij kunnen wel klaar zijn met dat virus, maar het virus is nog niet klaar met ons”, is slechts één van de vele oneliners om het volk bij de les te houden.

Het kabinet belegt deze dinsdagavond een nieuwe persconferentie. Onder meer de reis- en evenementenbranche en de cultuursector hopen op versoepeling. Komt die er niet of onvoldoende, dan wordt de kans met de dag groter dat de Nederlander klaar is met het kabinet.

