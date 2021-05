Pooier vertelt hoe hij jonge meisjes ronselde: justitie begint onderzoek

Fragment uit de uitzending van 'Jojanneke uit de prostitutie'. vergroot

Justitie is een onderzoek begonnen naar een 29-jarige man die eerder dit jaar in een tv-programma sprak over zijn gewelddadige verleden als pooier van minderjarige meisjes. De man woont in de GGZ-instelling De Woenselse Poort in Eindhoven, waar na zijn tv-optreden onrust zou zijn ontstaan in de kliniek.

Het gaat om Govinda M. Hij doodde in 2014 zijn destijds 18-jarige vriendin in Den Haag. Het is niet duidelijk of dat ook de reden is dat hij in De Woenselse Poort verblijft. Ook is onduidelijk of justitie al eerder op de hoogte was van de zaken waar de man in het EO-programma 'Jojanneke uit de prostitutie' over vertelde. Het Openbaar Ministerie wil niet inhoudelijk op het onderzoek ingaan.

'Leuke tijd gehad'

In de uitzending van 16 maart vertelde M. hoe hij te werk ging als hij meisjes ronselde. Hij gaf aan dat hij meisjes tot 13 jaar jong aanzette tot prostitutie. Ook zei hij dat hij vaak geweld gebruikte tegen de meisjes en dat hij geen spijt had van zijn daden. "We hebben een leuke tijd meegemaakt en ik heb er aan verdiend", zo verklaarde hij.

M., die voor zijn arrestatie in 2014 enige bekendheid had als rapper en onder andere samenwerkte met de Eindhovense rapper Kempi, deed verder uit te doeken hoe hij meisjes verleidde en hoe hij op social media kwetsbare meisjes wist te vinden.

'Bekend met trackrecord'

De EO heeft geprobeerd M. onherkenbaar in beeld te brengen. Toch zou volgens meerdere bronnen na de uitzending onrust zijn ontstaan binnen De Woenselse Poort. Zowel medecliënten als behandelaars herkenden hem en zouden niet op de hoogte zijn geweest van het verleden van de man. De kliniek wil niet op de kwestie ingaan.

De EO laat aan Omroep Brabant weten wel op de hoogte te zijn van zijn verleden. "Zijn justitieel trackrecord was ons bekend. De indringende en alarmerende werking die uitging van zijn uitspraken over zijn activiteiten als ronselaar en pooier was en voor ons een belangrijke reden deze uitzending te maken", zo laat de omroep weten. "Hij verschafte hiermee inzicht in het brein van mannen (en vrouwen) die op internet minderjarigen ronselen voor de prostitutie."

Enkelband

Opvallend is dat M. in de uitzending verscheen met een enkelband om. Het Openbaar Ministerie laat desgevraagd weten dat hem niet verboden was om een interview te geven. Hiermee werden dus geen voorwaarden geschonden.

M. zelf meldt aan Omroep Brabant dat hij vindt dat de EO een 'eenzijdig verhaal' heeft uitgezonden. Zo zou hij ook verteld hebben hoe potentiële slachtoffers risico's kunnen herkennen. "Maar dat stuk is niet uitgezonden."

