Een wijntje bij je knipbeurt: kapperszaak en kroeg gaan samenwerken

Een bijzondere samenwerking in hartje Roosendaal: wie zich daar laat knippen bij de haarsalon van Marco, kan ondertussen een drankje bestellen bij de naastgelegen kroeg van Maaike. "Zin in een wijntje, een cocktail of gewoon een pilsje? Het kan allemaal!"

Sven de Laet Geschreven door

Het plan ontstond ruim een maand geleden, vertelt Maaike Matthijssen van Het Wapen van Roosendaal. “Ik kwam buurman Marco tegen en die vertelde dat hij tijdens de lockdown had zitten brainstormen over hoe ze nog meer beleving aan hun klanten konden bieden. Het aanbieden van (alcoholische) drankjes was daar een voorbeeld van."

"Vanwege allerlei regeltjes mag hij zelf die drankjes niet serveren. Maar ík wel!"

Zo is het balletje gaan rollen. "Het is een beetje grijs gebied, maar door bepaalde wetten mogen kapsalons zelf geen drankjes serveren," legt Maaike uit. "Maar ík wel! Dus hij vroeg of we iets voor elkaar konden betekenen."

Volgens Marco van der Horst, mede-eigenaar van Van der Horst Hairstylers, snijdt het mes zo aan twee kanten. "Wij wilden - naast het gratis kopje koffie of thee - wat extra's bieden aan onze klanten. Maar je wilt natuurlijk niet in het vaarwater van de horeca zitten. Die hebben het al zwaar genoeg gehad met de lockdowns."

Een samenwerking bood uitkomst. "Het is losjes gebaseerd op het concept van de bioscoop hier in de buurt, waar je vanaf je plek in de zaal een bestelling plaatst en een medewerker vervolgens jouw drankje of snack komt brengen."

Die formule moest alleen nog even vertaald worden naar de kapperszaak. Dat is vrij aardig gelukt, vindt Maaike. "De klanten hebben allemaal een QR-code op de spiegel. Als ze die scannen, komen ze bij mijn menukaart uit. Dan kunnen ze iets lekkers uitzoeken en betalen. Zodra dat allemaal is gelukt, komt er bij mij in het café een bonnetje uit de printer en zorgen wij dat de bestelling netjes wordt afgeleverd."

Er is trouwens bewust voor gekozen om alleen drankjes aan te bieden. "Dat leek ons vanuit hygiënisch oogpunt wel zo handig. Al die rondvliegende haren..."

"Voordat we terug in de kroeg zijn, stromen de volgende bestellingen al binnen."

De eerste reacties zijn positief. "Al merk je dat veel mensen het vaak eerst even moeten zien bij andere klanten", legt Maaike uit. "Het is heel grappig: dan komen wij langs met ons dienblad en nog voordat we terug in de kroeg zijn, stromen de volgende bestellingen al binnen."

Een pilsje bij de kapper behoort nu dus tot de mogelijkheden, maar of we binnenkort ook een nieuw kapsel kunnen krijgen op het terras? "Wie weet! We staan altijd open voor leuke, nieuwe ideeën."

