Ondanks corona vorig jaar meer horecazaken en Tilburg loopt voorop

Je zou het niet verwachten, maar tijdens de coronacrisis is het aantal horecazaken in Brabant gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Van de 20 Nederlandse gemeentes met de meeste horecazaken, is Tilburg de koploper. In 2020 waren daar 24 meer horecazaken dan in 2019, wat een stijging is van 4,2 procent.

Julia Meijer

In heel Brabant groeide het aantal horecazaken vorig jaar met 1,1 procent. Er bleek in deze moeilijke periode dus toch ruimte te zijn voor horecazaken om hun deuren te openen. Die groei zit vooral in de enorme toename van afhaalrestaurants, die onlangs de maatregelen hoogtijdagen beleefden.

Onder de 20 gemeentes met de meeste horecazaken is Tilburg, samen met Haarlemmermeer, het hardst gegroeid. Dit kan te verklaren zijn door de enorme groei in het eerste kwartaal van 2020, waar corona nauwelijks invloed op heeft gehad.

Krimp in ouderwetse horecazaken

De ouderwetse restaurants en kroegen zien wel een krimp door de coronamaatregelen. Hiervan heeft volgens het CBS driekwart van de zaken aanspraak gemaakt op de steunmaatregelen van de overheid.

Andere gemeentes

In de wat kleinere gemeentes in Brabant is er nog een grotere groei te zien in 2020. Zo heeft Baarle-Nassau een stijging van wel 13 procent gehad. Woensdrecht groeide ook flink met 12 procent.

Mill en Sint Hubert kromp met 13 procent en ging van 23 naar 20 horecazaken. Halderberge kromp daarna het hardst met 6,9 procent.

Wil jij weten hoe het zit met de horecazaken in jouw gemeente? Bekijk het dan op het onderstaande kaartje.

