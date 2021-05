De Oliemeulen wil open, maar mag dat? 'De apen willen weer bezoekers zien'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/2 Dierentuinen mogen weer open, maar geldt dat ook voor De Oliemeulen?

Patricia Neuteboom van De Oliemeulen wil het Tilburgse dierenpark volgende week graag openen. Ze put hoop uit de persconferentie van dinsdagavond. Daar werd aangekondigd dat doorstroomlocaties in de openlucht zoals dierentuinen en attractieparken op 19 mei weer open mogen als de besmettingscijfers blijven dalen. “Wij denken dat we weer open mogen, maar zeker weten we het nog niet."

De vraag is of De Oliemeulen een buitenlocatie is. Neuteboom vindt van wel, maar zeker is dat nog niet. “We moeten dat nog horen van de veiligheidsregio. Dus dat is spannend."

De Oliemeulen begon ooit als een reptielenhuis, met vooral slangen, spinnen en hagedissen in binnenverblijven. Maar in dertig jaar is het uitgegroeid tot een dierenpark met ook veel buitenverblijven. In het buitengedeelte zitten roofvogels, apen en katachtigen.

"In het buitengedeelte is genoeg te beleven en voldoende ruimte."

De ingang van het dierenpark zit in het hoofdgebouw. “We hopen dat we toestemming krijgen om in dat gebouw een doorgang te creëren naar het buitenverblijf. Bezoekers mogen dan niet naar de spinnen en de krokodillen, maar moeten meteen doorlopen naar de tuin achter het gebouw."

In die doorgang zijn ook de toiletten en ook in andere dierenparken mogen de toiletgebouwen open zijn, dus daarom ziet Neutenboom geen probleem. "Het buitengebied is drie keer zo groot als ons binnengedeelte. Daar is nog genoeg te beleven en voldoende ruimte." In het buitendeel van het park is een eenrichtingsroute uitgestippeld die de bezoekers moeten volgen.

Ze kunnen bij De Oliemeulen niet wachten om de deuren weer open te gooien. De afgelopen vijf maanden hebben ze geen bezoeker gezien en kwam er nauwelijks geld binnen. Wel was de winkel open, waar de Oliemeulen muizen en krekels verkoopt voor mensen die zelf een slang of ander exotisch dier in huis hebben. “Maar van die verkoop van voederdieren kunnen wij niet leven."

"De doodshoofdaapjes kijken nog liever naar ons dan wij naar hun."

De Oliemeulen kwam in aanmerking voor extra steun van de overheid voor dierentuinen. Die steun is er om de verzorging en het voedsel voor de dieren te betalen tijdens de sluiting van het dierenpark. “Maar dat geld is zo op hoor."

Het kleine dierenpark werd tijdens de twee lockdowns vooral overeind gehouden door giften en donaties van fans. "Daar zijn we heel erg door geholpen." Maar het dierenpark wil weer zelf de broek op kunnen houden. En daarvoor is een gedeeltelijke openstelling noodzakelijk. "De doodshoofdaapjes willen ook graag weer bezoekers zien. Die beestjes kijken nog liever naar ons dan wij naar hun."

