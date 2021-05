Puppyhandelaar in Chaam in strijd met bestemmingsplan, dwangsom dreigt

Een slachtoffer van de broodfokhandel, niet bekend of dit dier uit Chaam komt (foto: House of Animals). vergroot

De gemeente Alphen-Chaam dreigt maatregelen te nemen tegen een puppyhandelaar die zich half december vestigde aan de Bredaseweg in Chaam. De gemeente werd hierop gewezen door dierenwelzijnsorganisatie House of Animals, die spreekt van een 'malafide handelaar'.

"Wij ontvingen een handhavingsverzoek van House of Animals, met de vraag of de hondenfokkerij die zich daar bevindt in lijn is met het bestemmingplan", laat een woordvoerster van de gemeente weten. Dit blijkt niet het geval. De gemeente heeft het voornemen een zogenoemde last onder dwangsom op te leggen, voor een bedrag van 20.000 euro. Dat zou betekenen dat het bedrijf zijn activiteiten moet staken en als dat niet gebeurt dreigt de gemeente met een dwangsom van 20.000 euro. "Op dit voornemen kan nog tot 22 mei gereageerd worden."

Volgens House of Animals zijn er sinds februari bij hen klachten over deze handelaar binnengekomen en is op basis hiervan besloten een onderzoek te starten. Daaruit zou zijn gebleken dat de inentingen tegen hondsdolheid niet zouden kloppen.

Op de website van de fokker wordt echter benadrukt dat de puppy's in Chaam afkomstig zijn van kleinschalige fokkerijen die het welzijn van de dieren hoog in het vaandel hebben staan. "Door onze unieke werkwijze hebben hebben wij honderd procent controle op de volledige kweekcyclus en kwaliteit van onze puppy's."

Volgens House of Animals klopt dit niet en zouden alle honden die deze fokker verhandelt, gekocht zijn bij Eurodog Hungary, een groot verzamelcentrum in Hongarije. "Het is daardoor niet te achterhalen waar de puppy's vandaan komen, behalve dat ze Oost-Europees zijn en mogelijk afkomstig uit risicolanden wat betreft hondsdolheid."

Een medewerkster van de fokkerij laat weten dat van deze beschuldigingen 'niks waar' is. Volgens haar is de eigenaresse bezig om met de gemeente uit te zoeken waar deze verhalen vandaan komen. "Want dit is valse informatie die iemand rondstrooit via sociale media."

Volgens haar komen er wel een aantal honden uit Hongarije, maar gebeurt alles volgens de wet.

