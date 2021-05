Bij PSV draait nu alles om plek twee: de beste van de rest

PSV-trainer Roger Schmidt (foto: ANP). vergroot

Binnen een paar dagen is het duidelijk of PSV de tweede plaats in de Eredivisie kan houden. In de loop van het seizoen werd duidelijk dat het kampioenschap geen optie meer was en sindsdien draait alles in Eindhoven erom 'de beste van de rest' te zijn. "Ik heb in mijn hoofd geen ruimte om aan het verliezen van de tweede plek te denken.”

Ondanks de verschrikkelijke gebeurtenissen rondom de woningoverval op het gezin van Eran Zahavi, moet bij PSV de focus toch weer volledig op het sportieve aspect gericht zijn. Zondag tegen Willem II deden de spelers van PSV ondanks het trieste nieuws wat ze moesten doen: winnen. En dat zullen ze donderdag en zondag ook moeten om de tweede plek veilig te stellen en volgend jaar de voorronde van de Champions League te mogen spelen.

"Bij ons gaat het erom dat we de race om plek twee nog kunnen winnen.”

PSV-trainer Roger Schmidt is vol vertrouwen. Meermaals heeft hij aangegeven dat zijn ploeg de beste papieren heeft. En dat is ook zo. Als PSV donderdag wint van PEC Zwolle, zou ze al zo goed als zeker kunnen zijn van de voorronde Champions League. Dan moet concurrent AZ punten laten liggen op bezoek bij FC Groningen.

Maar daar ligt de focus van PSV niet op. In Eindhoven kijken ze vooral naar de eigen prestaties. “Als we twee keer winnen, dan worden we tweede”, stelt Schmidt. Tijdens de persconferentie kreeg de Duitse trainer een vraag of het seizoen mislukt zou zijn als PSV de tweede plek toch nog aan AZ zou verliezen.

“We kijken niet naar of we de tweede plek nog kunnen verliezen, bij ons gaat het erom dat we de race om plek twee nog kunnen winnen”, is Schmidt duidelijk. “Ik heb in mijn hoofd geen ruimte om aan het verliezen van de tweede plek te denken.”

"Ik zou het begrijpen als Zahavi niet mee zou kunnen doen."

Tijdens het persmoment ging het natuurlijk ook over Eran Zahavi. Schmidt verwacht dat de aanvaller donderdag inzetbaar is, al bekijken PSV en Zahavi het van dag tot dag. “We zullen vandaag weer met hem praten en kijken hoe het gaat. Ik denk dat hij kan spelen, al zou ik het ook begrijpen als hij niet mee zou kunnen doen, of als zijn familie het niet zou willen."

Donderdag tegen PEC Zwolle is Mario Götze nog een twijfelgeval. De Duitse middenvelder moest wegens een lichte blessure het treffen met Willem II missen, maar het is nog de vraag of Götze donderdag alweer fit genoeg is om in actie te komen, zo gaf Schmidt aan.

"Hij heeft lichte spierklachten. Voor zondag is hij ook nog niet honderd procent zeker een optie. Gisteren en vandaag heeft hij individueel getraind. Hij is er morgen misschien bij en de kans dat het zondag lukt is een stuk waarschijnlijker.” Mohamed Ihattaren was er zondag wegens ziekte ook niet bij en zal ook donderdag nog ontbreken, zoveel is wel duidelijk. “Ook voor hem wordt het misschien zondag”, aldus Schmidt.

