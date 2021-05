Zahavi en zijn vrouw en kinderen maken het 'naar omstandigheden goed'

Eran Zahavi (foto: ANP). vergroot

Het gaat naar omstandigheden goed met Eran Zahavi en zijn vrouw en kinderen. Dat laat trainer Roger Schmidt weten tijdens de persconferentie voorafgaand aan PSV-PEC Zwolle. "Het is niet makkelijk om met deze situatie om te gaan voor hen. Gelukkig is er niemand gewond geraakt."

Zahavi trainde dinsdag meteen alweer mee met de spelersgroep van PSV. "En hij heeft goed getraind ook", zegt Schmidt daarover. "We kijken dag voor dag hoe het met hem en zijn familie gaat. Maandag heb ik hem gebeld en toen gaf hij aan dinsdag gewoon te willen trainen."

Weer erbij tegen PEC

Volgens de trainer is Zahavi donderdag ook klaar om weer te spelen. "Dat idee kreeg ik gisteren tijdens de training wel, ja. We zullen vandaag weer praten met hem en kijken hoe het gaat. Al zou ik het ook begrijpen als hij niet zou kunnen spelen of als zijn familie het niet zou willen."

Afgelopen weekend werden de vrouw en kinderen van Zahavi thuis overvallen. De overval werd gepleegd toen de aanvaller uit Israël met PSV onderweg was naar Tilburg voor de wedstrijd tegen Willem II. Zijn vrouw belde toen de twee overvallers binnen waren. Zahavi is direct na dat telefoontje naar zijn huis in Amsterdam gegaan.

Vier tips

De politie in Amsterdam heeft vier tips binnengekregen over de overval. Dit nadat er in de uitzending van Opsporing Verzocht dinsdagavond aandacht aan de zaak werd besteed. Een politiewoordvoerder geeft aan dat de tips worden onderzocht.

Zahavi staat ook volgend seizoen onder contract bij PSV. Dit seizoen kwam hij in 23 competitiewedstrijden in actie. Daarin scoorde hij tien keer.

