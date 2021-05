Daders van overval op gezin van PSV'er Zahavi kwamen op de fiets

De mannen die zondag binnenvielen bij het gezin van PSV-voetballer Eran Zahavi in Amsterdam kwamen op hun eigen fietsen. Daarmee vertrokken ze mogelijk ook. Dat maakt de politie dinsdagavond bekend in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.

Vrouw en kinderen vastgebonden

In het huis was de vrouw van Zahavi samen met vier kinderen.Zahavi was op het moment van de overval met PSV in Tilburg, voor de uitwedstrijd tegen Willem II. Het oudste kind was pas acht jaar. Zowel vrouw als kinderen werden vastgebonden. Daarbij werden hun monden dichtgeplakt met tape.