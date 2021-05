PSV'er Zahavi hervat training twee dagen na overval op zijn gezin

Voetballer Eran Zahavi heeft dinsdag de training bij PSV weer opgepakt. De spits doet dat twee dagen nadat zijn vriendin en kinderen thuis werden overvallen. De speler liet eerder al op Instagram weten van plan te zijn het seizoen bij PVS af te willen maken.

"Ik wil de geruchten dat we vluchten stoppen. Het tegenovergestelde is waar. We blijven tot het einde van het seizoen, om onze doelstellingen te bereiken", schreef hij op sociale media.

Brute overval

Zahavi was zondag met PSV op weg naar de uitwedstrijd tegen Willem II toen hij werd gebeld door zijn vrouw. Ze vertelde dat er een overval aan de gang was in hun huis in de Amsterdamse wijk Buitenveldert. De vrouw van de spits en vier jonge kinderen werden vastgebonden. Drie van de kinderen zijn van de voetballer.