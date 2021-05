Eran Zahavi wil seizoen met PSV afmaken na overval op zijn gezin

Eran Zahavi is van plan het huidige seizoen met PSV af te maken. Dat laat hij in een post op Instagram weten.

Afgelopen weekend werden de vrouw en kinderen van Zahavi thuis overvallen. De overval werd gepleegd toen de aanvaller uit Israël met PSV onderweg was naar Tilburg voor de wedstrijd tegen Willem II. Zijn vrouw belde toen de twee overvallers binnen waren. Zahavi is direct na dat telefoontje naar zijn huis in Amsterdam gegaan.