Zahavi bedankt iedereen voor de steun na drama dat zijn gezin is overkomen

Eran Zahavi (Foto: Orangepictures). vergroot

PSV-spits Eran Zahavi bedankt in een bericht op Instagram iedereen voor de liefdevolle reacties die hij en zijn gezin hebben gekregen na de gewapende overval op het huis van de voetballer in Amsterdam. In een bericht in het Hebreeuws geeft Zahavi maandagochtend aan dat de overval waarbij zijn vrouw en kinderen werden vastgebonden, veel meer is dan een 'normale inbraak en wat gestolen spullen'.

Sandra Kagie Geschreven door

De reactie van Zahavi op Instagram. vergroot

Ook de vrouw van Zahavi laat in een bericht op Instagram weten dankbaar te zijn voor al het medeleven. Ze benadrukt dat de kinderen lichamelijk in orde zijn. De overval met geweld zondag 'op een plek die voor ons de veiligste ter wereld zou moeten zijn', noemt ze 'schokkend'.

Mentaal gezien zullen ze volgens haar als gezin 'samen hard moeten werken om er zo goed mogelijk uit te komen'.

De reactie van de vrouw van Zahavi op instagram. vergroot

De vrouw en drie kinderen van de voetballer en een vierde kind dat in huis was, werden zondagmiddag door twee overvallers vastgebonden. Ook kregen ze tape over hun mond geplakt. Een 'heftige en traumatische ' ervaring, zo omschreef de politie maandagochtend. Bij de overval raakte niemand gewond.

Zahavi vraagt iedereen de privacy van hem en zijn gezin te respecteren. Zodat zij dat wat is gebeurd kunnen verwerken.

Vrouw = koningin

Zijn vrouw die zondagmiddag de deur open deed toen er werd gebeld en er een man in een postbezorgersjas voor de deur stond, noemt Zahavi 'een koningin'.

De voetballer was op het moment van de overval met PSV in Tilburg, voor de uitwedstrijd tegen Willem II. De spits uit Israël ging toen hij nieuws hoorde meteen terug naar Amsterdam naar zijn vrouw en kinderen.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.