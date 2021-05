Ook kinderen van PSV'er Zahavi werden vastgebonden tijdens overval

Zahavi zondag na de overval bij zijn huis in Amsterdam (foto: Lorenzo Derksen / Inter Visual Studio). vergroot

De drie kinderen en de vrouw van PSV-spits Zahavi zijn zondag bij de overval op het huis van de PSV-aanvaller in Amsterdam door de overvallers vastgebonden. Ook kregen de vrouw en vier jonge kinderen, er was nog een kind in huis, tape op hun mond geplakt. Dit meldt de politie maandagochtend in een persbericht. De vrouw en kinderen raakten bij de overval niet gewond.

Dat de de vrouw van de voetballer door de overvallers werd vastgebonden, werd zondag al duidelijk. Nu blijkt dat dit ook gold voor de drie jonge kinderen van de voetballer en een vierde kind dat in het huis was.

"De overval is voor alle betrokkenen erg heftig en traumatisch geweest", omschrijft de politie. Voor het gezin is slachtofferhulp ingeschakeld.

Twee mannen drongen binnen

Twee mannen drongen iets na halfdrie zondagmiddag het huis van de voetballer in Zuid- Buitenveldert binnen. De vrouw van Zahavi deed open toen er werd gebeld. Er stond een man in een postbezorgersjas voor de deur. Nadat ze open deed, werd ze direct door de man tegen de muur gedrukt.

Achter deze verdachte kwam een tweede man met een vuurwapen in zijn hand het huis binnen. Hij bedreigde de vrouw van Zahavi met het vuurwapen. De twee overvallers hebben het huis van de voetballer overhoop gehaald in hun zoektocht naar waardevolle spullen. Uiteindelijk zijn ze er met verschillende persoonlijke spullen en een onbekend geldbedrag vandoorgegaan. De vrouw en kinderen bleven hulpeloos achter.

Signalement verdachten

De politie heeft een signalement van de twee verdachten verspreid. Het gaat om een ongeschoren man met een donkere huidskleur van rond de 20 jaar, hij is 1.65 -1.70 meter lang en hij droeg een postbezorger T-shirt en een zwarte jas.

De tweede verdachte is ook rond de 20 jaar, heeft een lichte huidskleur en is 1.65 -1.70 meter lang , Hij droeg een lichtblauw medisch mondkapje en een groene jas met capuchon.

