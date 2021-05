Rob Kemps gaat Coen en Sander Show presenteren tijdens Songfestival

Niemand minder dan Rob Kemps, beter bekend als Snollebollekes, gaat in de week van het Eurovisie Songfestival Sander Lantinga vervangen op Radio 538. Hij zal de hele week te horen zijn tijdens De Coen en Sander Show als commentator van het Songfestival.

Rob Kemps: “Ik ben vaak te gast in de show, heb jaren opgetreden op ‘Das Coen und Sander Fest’ én we hebben samen meerdere hits uitgebracht. Dat ik als vriend van de show door Coen en Sander ben gevraagd om tijdelijk naast Coen achter de microfoon plaats te nemen, vind ik een eer. Nondeju, het wordt één groot feest!”

Coen Swijnenberg: “Het zijn grote schoenen om te vullen, maat 47.5 om precies te zijn, maar dat is met Rob snel gevuld. Heel blij dat hij samen met mij een feestje wil bouwen.” Sander Lantinga vult aan: “Ik was even bang dat ze een goede vervanger zouden vinden... maar gelukkig is het Rob Kemps geworden.”