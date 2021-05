Verkeer komt weer op gang na ongeluk op de A2 bij Eindhoven

Foto: ANP vergroot

Het verkeer op de snelweg A2 bij Eindhoven heeft woensdagmiddag even last gehad van een enorme drukte. Oorzaak was een ongeval in de richting van Maastricht. Verkeer moest tegen kwart over vijf rekening houden met een vertraging van ongeveer 1,5 uur.

Bij Valkenswaard waren op een bepaald moment twee rijstroken dicht. Dat was tussen knooppunt De Hogt en de afrit Valkenswaard.

Tegen halfzes kon de weg weer vrijgegeven worden en was de vertraging teruggelopen naar een half uur. Er stond toen nog wel een file van 8 kilometer. In de andere rijrichting, op weg naar Eindhoven, ontstond ook filevorming.

Eerder op de middag had Rijkswaterstaat al gewaarschuwd voor het feit dat het druk is op de Nederlandse wegen. Met het hemelvaartweekend voor de deur rijden er veel wagens met caravans, dakkoffers en fietsendragers over de weg.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.