'De pest was veel erger', preHistorisch Dorp weer open na coronalockdown

Wachten op privacy instellingen... Lieke in haar natuuurlijke habitat (foto: Omroep Brabant). Volgende Vorige vergroot 1/2 Lieke kan haar droom weer najagen bij het preHistorisch Dorp

De openluchtmusea mogen volgende week weer open, als de coronacijfers het toelaten. Voor Lieke Meuleman (25) van het preHistorisch Dorp in Eindhoven kan de tijd niet snel genoeg gaan. Ze kan niet wachten om haar ouderwetse klederdracht weer aan te trekken en de geschiedenis te doen herleven. "Hier hoor ik thuis."

Moderne apparatuur neemt even de overhand in het dorp waar je normaal recht de geschiedenis inloopt. Logisch, want het museum maakt zich in rap tempo klaar om weer open te kunnen. Toch waant Lieke zich het liefst in de tijd van de prehistorie, middeleeuwen of Romeinen. "Dit is mijn leven. Het is heerlijk om mensen mee te nemen en dit echt tot leven te brengen."

Al acht jaar stort Lieke zich met volle overgave op het naspelen van geschiedenis. Vorig jaar begon de enthousiasteling bij het dorp, maar de timing kon niet slechter. "Na mijn eerste dag brak de coronacrisis uit." Haar contract werd na twee maanden niet verlengd, het museum kon het financieel niet opbrengen. "Dat was huilen." Om de tijd te overbruggen ging ze bij de biologische supermarkt Ekoplaza werken.

"Dit is mijn thuis. De eerste keer dat ik hier binnen kwam wist ik al: hier woon ik."

Na ruim een jaar wachten, kan ze opnieuw haar grote droom najagen. "Echt geweldig! Dit is mijn thuis. De eerste keer dat ik hier binnen kwam wist ik al: hier woon ik." De afgelopen tijd heeft ze een hoop moeten missen. "Vooral het kampvuur", grapt ze. "Nee, de kinderen heb ik het meest gemist. Ook de gezelligheid en het praten over geschiedenis."

In klederdracht kampvuren stoken, wol spinnen of vol passie vertellen aan jonge kinderen tussen de oude hoeves, Lieke doet het allemaal. Het allerliefst leeft ze zich helemaal in in de Romeinse tijd. "Daar is zo ontzettend veel over te vertellen. En de botsingen van culturen, geweldig", zegt ze verknocht. Kinderen zijn vaak verbaasd als ze vertelt dat mensen hun eigen kleding met de hand maakten. "Dat doet echt iets met ze."

Sinds december moesten ook de openluchtmusea dicht. Demissionair premier Rutte maakte dinsdagavond tijdens de persconferentie bekend dat stap 2 van het openingsplan vanaf 19 mei wordt gezet . Voorwaarde is wel dat de daling van de ziekenhuiscijfers doorzet. De knoop wordt volgende week maandag definitief doorgehakt.

Het preHistorisch Dorp gaat woensdag meteen open als dit mag, maar dan alleen voor schoolprojecten. Vanaf zaterdag is het dorp ook weer geopend voor bezoekers. Lieke waant zich alvast in het verleden, toen er nog helemaal geen corona was. "Je had de pest en die was nog veel erger", zegt ze gekscherend.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.