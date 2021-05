Vrachtwagen lekt gevaarlijke stof op industrieterrein Heeze

Een vrachtwagen lekt woensdagmiddag een gevaarlijke stof op het industrieterrein aan de Industrieweg in Heeze. De chauffeur moest een noodstop maken, waardoor er een groot vat omviel en ging lekken.

Het industrieterrein is afgesloten. De brandweer kwam met verschillende eenheden naar het industrieterrein. Een deel van de stof is in het riool gelopen. "De situatie is voor ons stabiel. We moeten kijken hoe we de laatste vloeistof veilig uit het vat kunnen laten lopen en kunnen afvoeren."