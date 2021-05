Demonstratie in Den Bosch tegen het coronabeleid van het kabinet

Beeld van een eerdere Walk of Freedom (foto: ANP 2021/Remco Koers). vergroot

In Den Bosch vindt donderdagmiddag een demonstratie plaats tegen het coronabeleid van het demissionaire kabinet. Volgens de gemeente Den Bosch is het nog onduidelijk hoeveel mensen op deze manifestatie afkomen. "De aantallen variëren van een paar honderd tot een paar duizend mensen. Dat is waar de gemeente en de politie zich op voorbereiden."

Afgelopen week heeft de gemeente samen met de organisator van de demonstratie besproken waar de manifestatie veilig en verantwoord zou kunnen plaatsvinden. De gemeente had een voorkeur voor de Pettelaarse Schans, maar de organisator zag dit niet zitten. Die meldde vervolgens op social media dat de demonstratie geannuleerd was en gaf vervolgens aan 'informeel' naar de binnenstad te willen komen.

'We willen geen overlast'

Dat wilde de gemeente voorkomen. "Op Hemelvaartsdag willen we geen demonstratie tussen het doorgaans wat ruimer aanwezige publiek en we willen geen overlast voor bezoekers, ondernemers en inwoners." Daarom is de organisator woensdag voorgesteld een begeleide manifestatie rond de binnenstad te houden. Hiermee ging de organisator akkoord.

"Op deze manier kunnen we iedereen gastvrij ontvangen, maar hebben we tegelijkertijd oog voor de beheersbaarheid en de veiligheid", laat een woordvoerder van de gemeente weten. Volgens hem hebben ook andere steden zoals Amsterdam, Utrecht en Rotterdam goede ervaringen met dit concept.

Looproute

De manifestatie start om twee uur donderdagmiddag op het middenterrein van de Stationsweg en leidt via de Does de Willeboissingel, het Wilhelminaplein, de Parklaan, de Spinhuiswal, de Zuidwal, de Hekellaan, de Zuid-Willemsvaart, de Oliemolensingel en de Havensingel terug naar de Stationsweg waar de de demonstratie rond vier uur 's middags eindigt.

De gemeente zegt er op basis van de gemaakte afspraken op te vertrouwen dat de manifestatie ordelijk en rustig zal verlopen. Als er toch ongeregeldheden zijn, wordt ingegrepen. "Ook hiervoor worden gerichte maatregelen voorbereid. Omdat de manifestatie gericht is tegen de coronamaatregelen, verwachten wij dat de protesterende mensen die richtlijnen negeren. De organisator zal hier dan op worden aangesproken. In het uiterste geval kan de manifestatie beëindigd worden."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.