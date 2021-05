Wolf bijt 25 schapen dood op Kalmthoutse heide, vlakbij Brabant

Een wolf heeft vorige maand 25 schapen doodgebeten op de Kalmthoutse Heide. Dit natuurgebied grenst aan het uiterste westelijke deel van Brabant. Eerder in april beet de wolf al geitenbokken dood in Merksplas, ten zuiden van Baarle-Nassau, en zwierf hij door het Turnhouts Vennengebied, dat ook niet al te ver van de Brabantse grens ligt.

'Wolf doodde meer dan nodig'

Volgens de Gazet is uit het onderzoek gebleken dat de wolf die heeft toegeslagen een haplotype 2 is. Deze WH02-variant is afkomstig uit Midden-Europa en is vrij zeldzaam. Toch is deze wolf al drie keer gesignaleerd in Vlaanderen. Mogelijk zijn de schapen het slachtoffer geworden van een geval van ‘surplus killing’, zo meldt de Belgische krant ook. Hierbij doodt een wolf meer prooi dan nodig om zijn honger te stillen. Dit kan gebeuren op stukken grond waar schapen niet kunnen vluchten en ze als ratten in de val zitten.