Dagen van uitersten voor politie: helpen bij geboorte en vondst dode baby

De moeder van een gewond kindje naar het ziekenhuis brengen, hand-en-spandiensten verrichten bij het op de wereld zetten van een gezonde baby en de vondst van de overleden pasgeboren baby in Wernhout. En dat in twee dagen tijd. Het zijn dagen van uitersten voor het politieteam Weerijs dat actief is in Etten-Leur, Zundert en een deel van Breda.

"Tegenstrijdig, bizar en bijzonder", noemt een agent van het team het verloop van de afgelopen twee dagen in een bericht op Facebook.

De agent deelt de ervaringen om te laten zien 'dat het politiewerk niet alleen geweld inhoudt'. "Op heel veel momenten kan het emotioneel zwaar zijn. Goede of minder goede emoties... het hoort nu eenmaal bij ons werk."

"Een heftige vondst voor melders, maar ook zeker een heftige ervaring voor de betrokken collega's."

"Dinsdag raakte een kindje gewond waarna collega's de moeder netjes in het ziekenhuis afzetten. Eenmaal terug bij de auto en bekomen van de schrik, troffen zij een dame die op dat moment ter plekke aan het bevallen was... Hoe bijzonder! Zij hebben daar hand-en-spandiensten verricht en er is een gezond kindje ter wereld gekomen met twee blije ouders."

En vervolgens beschrijft de agent wat er woensdag gebeurde. "Het absolute tegenovergestelde." Waarmee hij doelt op de vondst van de overleden pasgeboren baby in Wernhout. "Een heftige vondst voor melders, maar ook zeker een heftige ervaring voor de betrokken collega's."

