Politie maakt zich ernstig zorgen over moeder dode baby

De politie maakt zich ernstig zorgen over de geestelijke en fysieke gezondheid van de moeder van de pasgeboren baby die woensdag dood werd gevonden in Wernhout. De moeder wordt opgeroepen zich te melden.

Het lichaam van de baby werd woensdagmiddag rond halfzes gevonden op het bungalowpark Wernhoutsburg in Wernhout. Een bewoner van het park zag een groene vuilniszak in het zand liggen en wilde deze opruimen. Tot zijn schrik bleek er een babylijkje in de zak te zitten waarna hij meteen de politie belde.