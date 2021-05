Henry vond dode baby in vuilniszak: 'Dit was echt gruwelijk'

De omgeving is afgezet (foto SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Henry, bewoner van het bungalowpark Wernhoutsburg in Wernhout, was degene die woensdagmiddag daar een vuilniszak met het babylijkje vond. "Ik heb veel in mijn leven meegemaakt, maar dit was het ergste ooit", vertelt hij aan Omroep Brabant.

De nuchtere veertiger is een boom van een vent, maar hij moet uren na de vreselijke vondst nog altijd bekomen van de schrik. Hij woont zelf op het bungalowpark en laat elke dag zijn honden uit langs het ven.

Om halfzes zag hij een vuilniszak half in het zand liggen, vlakbij het water. Henry is nogal van het opruimen en besloot de zak weg te gooien.

"Er lag nog een vuilniszak naast maar die durfde ik niet meer open te maken."

Toen hij de vuilniszak oppakte, zag hij bloed uit de zak komen. Vervolgens zag hij dat het om een pasgeboren baby'tje ging dat niet meer leefde.

"Ik ben me rot geschrokken en heb meteen de politie gebeld. Er lag nog een vuilniszak naast maar die durfde ik niet meer open te maken. Ik heb jarenlang in Zuid-Afrika gewoond en veel gezien en meegemaakt maar dit was echt gruwelijk", vertelt hij.

"Iedereen is compleet verbaasd en ontdaan."

Henry heeft slachtofferhulp aangeboden gekregen. "Het zou zomaar kunnen dat ik daar gebruik van maak, maar ik moet er nog even over nadenken."

Hij hoopt maar één ding, dat het kindje niet geleden heeft. "Ik hoop echt dat dit baby'tje al overleden of doodgeboren was, want dat zou het iets draaglijker maken."

Volgens Henry is Wernhoutsburg een enorm rustig bungalowpark waar nooit iets gebeurt. "Iedereen is compleet verbaasd en ontdaan."

