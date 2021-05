Pasgeboren baby dood gevonden in vuilniszak, park Wernhout afgezet

De politie heeft woensdagmiddag rond halfzes het lichaam van een baby gevonden in een park in Wernhout. Het gaat om een pasgeboren baby'tje dat werd gevonden in een vuilniszak.

De politie doet onderzoek in het park. Een buurtbewoner vertelt dat het gaat om een bungalowpark waar permanent gewoond wordt. "Het is een vrij open terrein ondanks dat het park afgesloten is met een slagboom. Mijn eerste reactie is daarom: het zal wel iemand van het park zijn. Maar of dat zo is weet ik natuurlijk niet", zegt hij. "Ik verwacht dat het en wanhoopsdaad is."