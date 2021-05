Bewoners bungalowpark enorm geschrokken na vondst dode baby

De bewoners van Wernhoutsburg - het bungalowpark in Wernhout waar woensdagmiddag een babylijkje werd gevonden - zijn enorm geschrokken dat dit op hun normaal zo rustige park is gebeurd. Ze vinden het een vreemde plek voor het achterlaten van een baby'tje omdat het om een afgesloten terrein gaat.

Volgens bewoners van Wernhoutsburg is het er normaal heel rustig. Ook is het terrein redelijk privé. "Het park is afgesloten met een slagboom. Mijn eerste reactie is daarom: het zal wel iemand van het park zijn. Maar of dat zo is weet ik natuurlijk niet", zegt hij.