Man wil aangifte doen maar eindigt in de boeien voor bedreiging

Een man zonder vaste woon- of verblijfplaats is woensdagavond laat aangehouden voor bedreiging en belediging van een agent. Hij kwam juist naar het politiebureau in Nieuwendijk om aangifte te doen.

Fieke Nobel Geschreven door

Omdat zijn auto beschadigd was, kwam de man van 29 naar het politiebureau. Toen hij te woord werd gestaan door politiemensen keerde hij zich tegen hen, hij beledigde een van de politiemensen. Toen deze daar wat van zei, begon de man de politieagent te bedreigen.

De man is aangehouden en overgebracht naar het politiecellencomplex. Onderweg schold hij de politiemensen in de auto uit. Donderdag wordt de man verhoord.

