Met je hond toch boodschappen doen: het kan met de iBench

Wat doe je met je hond als je nog even snel een boodschap moet halen? Het is een vraag die menig hondenbezitter zal herkennen. Bij een supermarkt in Someren hebben ze de oplossing: de iBench.

Dat is een hok waar je je hond kunt stallen tijdens het winkelen. Met een keycard of een app op je telefoon open je het hok en kan je hond comfortabel liggen. Er zit namelijk zowel vloerverwarming als airconditioning in.

'Deze bench is wel een uitkomst'

Harrie Welten, eigenaar van de supermarkt is er blij mee: “Ik sta hier regelmatig op honden te passen die ze aan de boom of fietspaal hebben vastgemaakt. Dat is echt leuk om te doen. Deze bench is wel een uitkomst.”

