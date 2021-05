Succescoach volgt ook na 23 jaar 'zijn' Bossche hockeydames op de voet

Aikman aan het werk als bondscoach van Japan (foto: privé) vergroot

In 1998 werden de hockeyvrouwen van Den Bosch voor het eerst landskampioen onder leiding van coach Siegfried Aikman. Sindsdien stonden ze ieder jaar in de finale. Donderdagavond beginnen de play-offs en kan Den Bosch voor de twintigste keer kampioen worden en Aikman volgt het vanuit Japan, waar hij nu bondscoach is, nog steeds.

Het was in 1998 25 jaar geleden dat er een team uit het zuiden kampioen werd en het was tijd om dat te veranderen. Al het hele jaar had het team van Aikman een duidelijk doel voor ogen: kampioen worden. Toch ging het niet vanzelf. "De eerste paar wedstrijden verloren we", vertelt hij vanuit Japan aan Omroep Brabant.

Als hij terugdenkt aan het team dat er toen stond, gaat het vooral over de overtuiging en zelfstandigheid die de teamleden zelf hadden. Ze hebben bijvoorbeeld zelf een aantal speelsters van andere clubs benaderd met de vraag of ze bij Den Bosch kwamen spelen. "En die zagen ze niet als een concurrent voor henzelf."

"De bewijsdrang was groot, iedereen wilde het nu echt gaan bereiken."

Een beslissend moment was toen het hele team in een café bijeenkwam na die eerste nederlagen. "We hebben doorgenomen wat hun eigen verantwoordelijk was. Als je beter moet zijn, moet je ernaar leven en ernaar presteren, met focus en overtuiging." Een belangrijk onderdeel daarvan was elkaar aanspreken op gedrag dat daar niet bij hoort.

Een ander moment was voor de play-offs. Aanvoerder Mijntje Donners had voor iedereen een persoonlijk woordje voorbereid. "Iedereen was geraakt en opgeladen, de bewijsdrang was groot. Iedereen wilde het nu echt gaan bereiken."

"De drang om te winnen hebben ze gecultiveerd."

Sinds dat kampioenschap in 1998 heeft Den Bosch ieder jaar de finale gehaald, ze verloren maar een paar keer. Aikman heeft het al die tijd met veel plezier gevolgd. "Die drang om te winnen hebben ze gecultiveerd. Het is een eigen identiteit geworden tot op de dag van vandaag.

Op dit moment is Siegfried Aikman de bondscoach van de Japanse hockeymannen. Opnieuw staat hij voor een uitdaging. Hij wil met Japan Olympisch Kampioen worden, iets dat het land nog niet eerder bereikte. Tijdens het eerste toernooi, hij was nog maar net aangesteld, verloren ze iedere wedstrijd.

Het team heeft de eerste grote over winning op zak, de Asian Games. In Azië is dat toernooi zo mogelijk nog belangrijker dan de Olympische Spelen. En ook in Japan wil de coach zorgen voor een zelfstandig team. Eens per week geven de spelers zelf de trainingen, ondersteund door de staff.

Nog steeds volgt Aikman de prestaties van de vrouwen van Den Bosch op de voet. Maar dan wel met hindernissen. De uitzendingen zijn in Japan niet te zien. Tijdens de play-offs zit de coach via liveblogs de wedstrijden te volgen.

