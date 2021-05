Moustafa uit Den Bosch deed tijdens de ramadan 1000 burpees per dag

Moustafa Makhlouf (foto: Goos den Biesen). vergroot

Voor wie vaak in de sportschool te vinden is, kent de burpee geen geheimen. Maar duizend achter elkaar is ontzettend veel. Moustafa Makhlouf deed het iedere dag tijdens de ramadan. "Anderhalf tot twee uur non-stop."

Moustafa wilde zichzelf uitdagen en geld ophalen voor de stichting waar hij oprichter van is. Beide is gelukt. De eerste dag was pittig. "Mijn lichaam moest wennen aan het vasten. Ik had dikke hoofdpijn en toen moest ik nog beginnen aan de burpees." En omdat Moustafa de laatste dagen een beetje ziek was, werd zijn doorzettingsvermogen toen ook op de proef gesteld.

Sommige dagen deed hij de burpees samen met anderen, soms alleen. Maar iedere keer zette hij een Facebook-livestream aan. "Mensen konden meekijken, ik wilde het wel bewijzen!"

"Ik wilde mezelf uitdagen, grenzen verleggen tijdens de ramadan."

"Ik houd ervan om sportief bezig te zijn", vertelt hij op de vraag waarom hij hieraan begon. Moustafa heeft op hoog niveau gesport. "Discipline zit in me. En nu wilde ik mezelf uitdagen, grenzen verleggen tijdens de ramadan. Maar dan wel voor een ander."

Die ander is de stichting waar hij de oprichter van is. De afgelopen maand is daar 51.000 euro aan donaties binnengekomen van mensen die het initiatief steunen. Daar gaat de stichting van alles mee doen. "We hebben een project om waterputten te slaan in Nigeria, we willen basisscholen en weeshuizen helpen. En voedselbanken in binnen- en buitenland steunen. We komen eigenlijk altijd geld tekort."

Het lichaam van Moustafa verwerkt nu die 30.000 burpees. "Om de paar uur wil ik slapen of rusten. En het mooiste is dat we straks samen weer veel blijdschap op gezichten kunnen toveren."

