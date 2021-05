PSV eenvoudig langs PEC, plek twee nu zo goed als zeker voor Eindhovenaren

Eran Zahavi scoorde na een zuur onrustige week voor hem en zijn familie (foto: ANP). vergroot

PSV heeft in eigen huis met speels gemak gewonnen van PEC Zwolle. Al bij rust stond er een comfortabele 3-0 voorsprong op het scorebord, waarna de Eindhovenaren na rust de teugels wat liet vieren: 4-2. Omdat concurrent AZ punten verspeelde in Groningen (0-0), kan plek twee PSV alleen nog in theorie ontglippen. Wat viel er op?

1. Officieus tweede

Door de ruime overwinning van PSV en het puntverlies van AZ kan alleen een heel bizarre slotdag er nog voor zorgen dat PSV niet tweede wordt. De voorsprong van de ploeg van Schmidt op de Alkmaarders is drie punten, maar het doelsaldo des te beter. PSV staat 10 goals voor op AZ en dus kan het alleen in theorie nog misgaan. De Eindhovenaren zouden dan zelf met 5-0 moeten verliezen van FC Utrecht en AZ zou dan met 5-0 moeten winnen van Heracles Almelo.

En dus kunnen de PSV-fans zich langzaamaan gaan opmaken voor de voorronde wedstrijden in de Champions League die eind juli of begin augustus al gespeeld gaan worden. Moet gezegd worden: een slag om de arm houden is nooit verkeerd, maar het moet wel heel gek lopen wil PSV dit nog uit handen geven.

2. Mooiste moment: goal Eran Zahavi

Roger Schmidt stelde Eran Zahavi tegen PEC ‘gewoon’ op. De spits had dinsdag al aangegeven graag te willen spelen, Schmidt gaf woensdag zelf aan dat hij kon starten en dus begon Zahavi in de basis.

Het duurde tot de 54ste minuut, maar daar was dan toch het moment voor Zahavi. De Israëlische aanvaller knikte raak uit een voorzet van Donyell Malen en vormde daarna met zijn handen een hart richting zijn vrouw Shay, die op de tribune emotioneel toe keek.

3. Weinig moeite

PSV speelde een prima wedstrijd in eigen huis en had weinig moeite met de bezoekers uit Zwolle. Het was aanvallend een stuk beter dan de laatste wedstrijden, al moet gezegd worden dat het gehavende PEC ook gewoonweg te zwak was om het PSV echt moeilijk te maken.

Al binnen het kwartier had PSV zo’n drie opgelegde kansen om op voorsprong te komen, maar de Eindhovenaren hadden uiteindelijk een eigen goal van PEC nodig om los te komen.

Het krachtsverschil was te groot in dit duel, maar wat opviel was wel dat PEC toch een aantal keer redelijk makkelijk onder de druk van PSV uit kon spelen. Dat is zeker een punt voor volgend seizoen waar PSV echt stappen in moet maken. Net als dat PSV de twee goals wel heel makkelijk weggaf. Het kan een stukje concentratie of gemakzucht zijn, maar dat mag PSV niet overkomen.

4. Laatste wedstrijd in het Philips Stadion voor sommige spelers?

Duidelijk is dat de selectie van PSV komend seizoen er opnieuw anders uit gaat zien. Spelers als Donyell Malen, Denzel Dumfries, Pablo Rosario en Mohamed Ihattaren zouden zomaar eens kunnen gaan vertrekken.

Deze spelers, op de afwezige Ihattaren na, hebben donderdag dus wellicht de laatste wedstrijd in het Philips Stadion gespeeld. Aanvoerder Denzel Dumfries werd kort voor het einde van de wedstrijd gewisseld, en zei afgelopen zondag na de overwinning op Willem II al dat de kans groot zou zijn dat hij deze zomer weggaat. "Daar kunnen we wel eerlijk over zijn. De kans dat dit mijn laatste wedstrijd in het Philips Stadion is, is wel groot. Ik weet niet hoe het gaat lopen."

