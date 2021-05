Brabanders luisterden massaal naar de Brabantse Top 100: 'Fantastische dag'

Brabanders luisterden donderdag massaal naar de tweede editie van de Brabantse Top 100 van Omroep Brabant. Er werd gebeld, gemaild, geappt en ook via sociale media kwamen reacties van enthousiaste luisteraars binnen. "Het was een fantastische dag", vertelt Maarten Kortlever, een van de presentatoren.

"Ik heb de laatste dertig nummers meegeluisterd. Heerlijk. Het doet me veel plezier", vertelt Christiaan. Hij rijdt voor zijn werk in San Diego rond met vrachtwagens en begint dan vanaf vijf uur 's ochtends.

"Het is niet normaal hoeveel appjes met bedankjes we hebben gekregen", zegt presentator Maarten. "Het was een feest der herkenning. Alles wat Brabant zo mooi maakt, hebben we uitgezonden." Ook via sociale media kwamen reacties van enthousiaste luisteraars binnen.

"De meest gestelde vraag die we richting het einde van de uitzending kregen, was of we volgend dit volgend jaar weer doen. Het antwoord is 'ja'! De Brabantse top 100 is volgend jaar weer op Hemelvaartsdag", vertelt Maarten. Zowel Gerard van Maasakkers als Rene Schuurmans lieten al weten dat ze Guus Meeuwis volgend jaar van de troon willen stoten.