Liefdeskuiken voor koppel slechtvalken in de toren van Grote Kerk Breda

Het koppeltje slechtvalken dat sinds vorig jaar oktober zijn intrek had genomen in de toren van de Grote Kerk in Breda, heeft een kuiken op de wereld gezet. De jonge slechtvalk is onlangs geboren uit een nest met vier eieren. “Het heeft tot nu toe één gezond kuiken opgeleverd”, vertelt Marieke Wiegel, directeur van de Grote Kerk in Breda, die erg blij is met de geboorte.

Wanneer het kuiken precies is geboren, is niet duidelijk. “Stadsecoloog Raymond van Breemen houdt het koppel en het jong al een tijd in de gaten. We wisten het al even, maar hebben het vanwege de rust nog niet gedeeld met de buitenwereld. Het kuiken moet nu nog even in de nestbak blijven en goed gevoed worden door de ouders. De eerste testvluchten van het kuiken worden half juni verwacht.”

De geboorte van de slechtvalk is ook goed nieuws voor het onderhoud van de kerk. “De slechtvalken schrikken ook andere vogels af. Ze eten ook de duiven die op de toren gaan broeden. Duivenstront is niet goed voor het monument. En dat lost zich nu op een natuurlijke manier op. We zien het ook als een vorm van duurzaam onderhoud.”

In de nestbak ligt nog één ei, of dat nog uitgebroed wordt is niet duidelijk.

