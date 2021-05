Automobilist (19) overleden na ongeluk in Helenaveen

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision. vergroot

Een 19-jarige man uit Vlierden die maandagnacht in Helenaveen met zijn auto in het water terechtkwam, is aan de gevolgen van het ongeluk overleden. Dat laat de politie vrijdag weten. De man reed op de Soemeersingel en belandde in de Helenavaart daarnaast.

Door onbekende oorzaak raakte de man met zijn auto van de weg kwam hij in het water terecht. Duikers van de brandweer haalden de man uit de auto, waarna hij met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar is hij aan zijn verwondingen overleden.

Beelden van maandagnacht:

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.