Cody Gakpo zit bij voorselectie Oranje en maakt dus kans op EK

Cody Gakpo zit bij de 34-koppige voorselectie van bondscoach Frank de Boer voor het EK voetbal van volgende maand. De aanvaller van PSV zit voor het eerst bij de (voor)selectie van het Nederlands elftal. Ook Bosschenaar Patrick van Aanholt is opgeroepen, net als PSV'ers Denzel Dumfries en Donyell Malen

Heel onverwachts komt de oproep voor Gakpo niet, vindt ook Aad de Mos. “Gakpo zit er terecht bij. Hij heeft zichzelf het afgelopen jaar bij PSV en Jong Oranje bewezen. Hij is knap en sterk teruggekomen van zijn enkelblessure, waar hij toch lang mee heeft gekwakkeld."

Volgens De Mos heeft Gakpo kwaliteiten, die nu nog ontbreken bij Oranje. "Zijn traptechniek is echt geweldig", zegt De Mos lyrisch. "Dus alleen al op dat front is hij een versterking. Hij heeft andere kwaliteiten dan aanvallers als Malen en Memphis.”

Gakpo was dit seizoen een aantal weken geblesseerd, maar viel daarvoor en daarna op met zijn doelpunten en assists. De in Eindhoven geboren en getogen PSV'er kwam in 28 wedstrijden tot elf goals en drie assists. Hij is zelfkritisch en vindt dat het er meer hadden kunnen en moeten zijn.

Over een mogelijke EK-selectie zei Gakpo eerder. “Ik hoop dat ik erbij kan zijn, dat zou echt heel leuk zijn. Natuurlijk is het een eer dat er over je wordt gesproken. Als je dan genoemd wordt voor het grote Oranje, dat doet wel wat met je.”

Volgens de voormalig voetbaltrainer moet Gakpo zeker ook bij de definitieve selectie van 26 spelers voor het EK zitten. “In de vorm waarin hij de laatste weken verkeert, zou ik hem altijd meenemen. Het is een prettige jongen in de groep, die je niet zult horen klagen. En ook dat is belangrijk op een EK. Hij kan ook echt wat toevoegen met zijn kwaliteiten.”

PSV’ers Denzel Dumfries en Donyell Malen zitten zoals verwacht ook bij de 34-koppige voorselectie van Oranje. Eerder deze week werd duidelijk dat Virgil van Dijk niet meegaat naar het EK. De verdediger uit Breda is nog herstellende van een zware knieblessure en het toernooi komt voor hem nog te vroeg. Daarmee wordt de Brabantse spoeling bij Oranje nog wat dunner.

Het Nederlands elftal komt op 23 mei bij elkaar voor een driedaagse trainingsstage. Daarna zal Frank de Boer zijn voorselectie uitdunnen en de definitieve selectie bekendmaken. Op 11 juni begint het EK. Op 13 juni speelt Nederland in Amsterdam de eerste groepswedstrijd tegen Oekraïne.

