Hans Smolders: stoppen en toch steeds weer doorgaan

Hans Smolders in de Tweede Kamer (foto: ANP 2021/Peter Hilz). vergroot

Hans Smolders (60) wordt door veel Tilburgers op handen gedragen. Donderdag werd bekend dat hij Forum voor Democratie verlaat. De man die landelijk bekend werd als 'de chauffeur van Pim Fortuyn' gaat zelfstandig verder als Kamerlid en stopt als lid van Provinciale Staten. Het verhaal van de man die regelmatig stopte, maar toch steeds weer doorging.

IJshockeyer

De jonge Hans Smolders is een begenadigd ijshockeyer voor de Tilburg Trappers. Politiek gezien is hij eigenlijk ook een ijshockeyer, zei vriend en oud-teamgenoot René de Hondt een paar jaar geleden. “Die ijshockeymentaliteit zie ik nog steeds bij hem. Dat knokken herken ik, dat had hij vroeger al. Hij stelt een doel, daarna maakt hij het waar”, zegt De Hondt.

Ondernemer

Op jonge leeftijd gaat hij aan het werk als koelmonteur, snel daarna wordt hij zelfstandig ondernemer. Het gaat goed met de zaken en al snel moet hij het ijs gedag zeggen. Geen slechte keuze, want in 2001 verkoopt Smolders zijn bedrijf. Op zijn veertigste is hij ‘binnen’. Hij heeft genoeg om van te leven. Smolders kan doen waar hij zin in heeft.

Hans Smolders met Pim Fortuyn (foto: Hans Smolders). vergroot

Moord op Fortuyn

Op 6 mei 2002 is Smolders getuige van de moord op Pim Fortuyn. Hij is dan kandidaat-Kamerlid voor de LPF en valt in als chauffeur van Fortuyn. Nadat Volkert van der G. het dodelijke schot lost, achtervolgt Smolders hem. Hij houdt de moordenaar aan. Smolders wordt Kamerlid, maar na de verkiezingen in 2003 verliest hij zijn zetel en verlaat hij de LPF.

Lijst Smolders Tilburg

Na de aanslag blijft het een tijd stil. Dan gaat in 2003 de knuppel het hoenderhok in: Smolders richt zijn Lijst Smolders Tilburg op en wil in 2006 meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen in die stad.

Uit de politiek

In het voorjaar van 2004 staat een onbekende man voor de deur. Die man zegt dat Smolders moet stoppen met de politiek en richt een pistool op het hoofd van de politicus. De trekker wordt overgehaald, maar er komt geen kogel uit. De bedreiging is voor Smolders dusdanig heftig, dat hij zijn afscheid aankondigt: hij vindt de gezondheid en veiligheid van zijn vrouw en kinderen belangrijker. Zo wil hij geen politiek bedrijven.

Toch weer in de politiek

Eind 2005 kruipt het bloed toch waar het niet gaan kan: hij sluit zich aan bij de Tilburgse Ouderen Partij. Die samenwerking eindigt met ruzie. Smolders blaast zijn Lijst Smolders Tilburg nieuw leven in en komt direct met vijf zetels de raadszaal in. Hij voert een strijd tegen ‘de gevestigde politieke orde’. Die strijd levert hem vrienden en vijanden op. Hij raakt regelmatig in conflict met burgemeester Ruud Vreeman, maar de acties maken hem bij de Tilburgers ook geliefd.

Uit de politiek

In 2010 stopt Smolders met de politiek vanwege gezondheidsredenen. “Ik heb mezelf nooit tijd gegeven om de dood van Pim te verwerken en mijn gezondheid liet het afweten”, laat hij later weten.

Smolders in de Tilburgse gemeenteraad (foto: archief). vergroot

Toch weer in de politiek

Dan wordt het 2013 en kondigt Smolders zijn terugkeer aan. “Het is mijn burgerplicht om het wanbeleid een halt toe te roepen”, zegt Smolders. Hij is ambitieus en wil acht tot tien zetels veroveren. Lijst Smolders Tilburg krijgt er vijf en moet de oppositiebanken in.

Grootste partij in Tilburg

Smolders staat tussen de Tilburgers, ook buiten verkiezingstijd. Dat wordt gewaardeerd, blijkt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Hij boekt een monsterzege. Smolders verdubbelt en krijgt tien zetels. Daarmee is hij in een klap de grootste en laat hij D66 net achter zich. Toch is het die partij die uiteindelijk de coalitie mag vormen, Smolders heeft het nakijken.

Smolders’ kiezers organiseren een demonstratie in Tilburg om hun onvrede te laten blijken. De politicus is er zelf ook bij. "Over vier jaar zullen we hier weer staan en zullen we groter zijn dan we nu zijn”, zegt hij.

Provinciale Staten

De ambities van Smolders reiken verder dan de Tilburgse politiek. Hij wordt lijstduwer voor Forum voor Democratie bij de Provinciale Statenverkiezingen. “Ik had ook op plek twee kunnen gaan staan, maar mensen moeten er iets voor doen”, zegt Smolders vooraf.

Dat stemmen gebeurt massaal: 20.833 Brabanders, van wie bijna negenduizend uit Tilburg, weten hem te vinden op het stembiljet. Forum én Smolders komen voor het eerst in de Provinciale Staten in Brabant.

Kwaadaardige tumor

In juli 2019 doet Smolders noodgedwongen een stap terug, omdat bij hem een kwaadaardige tumor wordt ontdekt. Hij wordt, met succes, geopereerd. “Ik zal nog wel een tijdje moeten werken aan mijn mentale en geestelijke kracht. Juist dat zijn tijdens mijn hele leven al mijn sterkste eigenschappen”, vertelt Smolders.

Tweede Kamer

Na zijn ziekte keert Smolders gewoon weer terug in de politieke arena. Hij wil in 2021 opnieuw de Kamer in. Nu voor Forum voor Democratie. Zonder slag of stoot gaat dat niet: na ruzie binnen de partij zegt Smolders zich niet verkiesbaar te stellen. “Ik wil mijn goeie naam niet te grabbel gooien”, zegt hij. Als een paar ruziënde partijleden Forum uiteindelijk verlaten en partijleider Thierry Baudet blijft, blijft Smolders ook. Hij staat vierde op de kieslijst en komt in de Kamer.

Hans Smolders brengt zijn stem uit tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 (foto: René van Hoof). vergroot

Breuk met Forum

Nog geen twee maanden na zijn installatie als Kamerlid, kondigt hij zijn vertrek bij de partij aan. Samen met Forum-Kamerleden Wybren van Haga en Olaf Ephraim gaat Smolders zelfstandig verder vanwege een 'verschil van inzicht over de manier waarop politiek bedreven wordt'.

Het gaat dan met name om Thierry Baudet. Rond Bevrijdingsdag verspreidt de partijleider een poster waarop een verband wordt gelegd tussen de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog en het coronabeleid van het kabinet. “Thierry doet heel veel goede dingen, maar ik denk niet dat je tegen taboes moet schoppen vanwege de taboes”, legt Smolders uit.

Het vertrek bij Forum betekent ook het vertrek uit Provinciale Staten. “Het is ongeloofwaardig als je bij Forum uit de Tweede Kamer-fractie stapt en dan wel in Brabant actief blijft. Ik ben geen opportunist.”

Zo vluchtig als de relatie tussen Forum en Smolders is, zo rotsvast is de liefde voor Tilburg. “Ik ben begonnen in Tilburg. Daar ligt mijn hart”, zegt hij.

