Hans Smolders breekt met Forum en geeft zetel in Provinciale Staten op

Hans Smolders uit Tilburg verlaat samen met twee andere Kamerleden de Tweede Kamerfractie van Forum voor Democratie (FVD). Het trio gaat als zelfstandige fractie verder. Smolders stopt ook met zijn werk voor FVD in Provinciale Staten (PS). Hij gaat daar ook niet als eenmansfractie verder.

"Het is ongeloofwaardig als je bij Forum uit de Tweede Kamer-fractie stapt en dan wel in Brabant actief blijft. Een van mijn afwegingen was dat het in Brabant heel goed gaat. We zijn in PS met twee zetels in de meerderheid, dus mijn vertrek heeft geen politieke gevolgen. Ze kunnen verder waar ze mee bezig zijn."

'Ik ben geen opportunist'

Het gaat ook goed onder elkaar, er zitten goede mensen," licht Smolders zijn vertrek uit Provinciale Staten verder toe. "Ik ga ook niet in mijn eentje met een andere partij verder, ik ben geen opportunist."

Eerder verliet ook ander provinciaal FvD-lid de partij. Het ging om Stijn Roeles. Hij werd niet vervangen als Statenlid, omdat er geen vervangers beschikbaar waren. De beoogd vervanger, Cees van der Sande, wilde niet. En in januari stapten Willem Rutjens, Loek van Wely en Frank Duijs uit de partij, ze gingen verder als lid van de nieuwe politieke partij JA21.

Smolders werd bij de verkiezingen in maart verkozen als Kamerlid. Hij stond vierde op de lijst van Forum voor Democratie. De Tilburger, die bekend werd als chauffeur van de vermoorde politicus Pim Fortuyn, zat ook nog in de Tilburgse gemeenteraad en in Provinciale Staten.

Gemeenteraad

"Drie banen zijn zwaar, maar het is wel te combineren. Dat is dus niet de reden dat ik met mijn werk in Brabant stop", benadrukt hij. Hij blijft wel in de Tilburgse gemeenteraad actief. "Ik ben begonnen in Tilburg. Daar ligt mijn hart. Bovendien ben ik daar als Lijst Smolders actief en niet als Forum."

Het vertrek in de Tweede Kamer is ontstaan na een 'verschil van inzicht over de manier waarop politiek bedreven wordt'. Het gaat dan met name om leider Thierry Baudet, legt Smolders uit. Ook Wybren van Haga en Olaf Ephraim stappen op. "Er is geen conflict. We gaan in goede harmonie verder als andere fractie. Maar we kunnen ons niet vinden in de manier van werken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de 5 mei-poster."

Poster 5 mei

Rond Bevrijdingsdag werd een poster verspreid waarin een verband wordt gelegd tussen de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog en het coronabeleid van het kabinet. "Wij zijn niet gekend in deze poster. Ik vind niet dat je de Tweede Wereldoorlog moet misbruiken."

Daarna kwam Baudet ook nog met een essay, waarin hij zich kritisch uitsprak over de moderne Nederlandse vrouw die zich teveel op haar carrière richt en te weinig kinderen krijgt. Ook beklaagde hij zich over de Nederlandse omgang met abortus en euthanasie.

Taboes

Smolders: "Wat mij betreft was dit essay te academisch. Kijk, Thierry doet heel veel goede dingen maar ik denk niet dat je tegen taboes moet schoppen vanwege de taboes. Laten we ons als partij concentreren op de echte problemen zoals massa-immigratie en de energietransitie."

Natuurlijk wist hij voordat hij zich verkiesbaas stelde hoe Baudet was. "Maar we hoopten toch dat we als senioren dat randje ervan af konden halen. Door dat essay blijkt dat hij zich niet laat sturen en deze koers voort wil zetten."

