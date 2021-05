Forum voor Democratie wordt weer iets kleiner in de provincie

Het provinciehuis. Foto: ANP Zolang er een meerderheid is in Provinciale Staten is die er ook in gedeputeerde Staten. Foto: ANP Volgende Vorige vergroot 1/2 Het provinciehuis. Foto: ANP

Eerst waren het er negen, nu nog maar vier. Nu Hans Smolders vertrekt als Provinciaal Statenlid, wordt Forum voor Democratie in Brabant opnieuw kleiner.

Het is een volgende klap voor Forum in de provincie. Bij de verkiezingen in 2020 haalde de partij negen zetels. De partij wist de rijen lang gesloten te houden ondanks onrust in Den Haag, maar begin dit jaar ging het toch mis.

In januari 2021 stapten Willem Rutjens, Loek van Wely en Frank Duijs uit Forum in Provinciale Staten (PS). "De eerder gemaakte afspraak met Forum voor Democratie Brabant - dat de Brabantse fractie los van de landelijke partij opereert - bleek in de praktijk niet werkbaar", lieten de drie toen weten. "Daarom hebben we besloten ons politieke werk vanuit een eigen fractie voort te zetten. Ze gingen verder als lid van de nieuwe politieke partij JA21. Die partij bleef de coalitie steunen.

De Brabantse fractie van Forum voor Democratie ging verder met zes fractieleden, met Camiel van der Meeren als fractievoorzitter.

Diezelfde maand verliet ook een ander provinciaal FvD-lid de partij uit onvrede. Het ging om Stijn Roeles. Hij werd niet vervangen als Statenlid, omdat er geen vervangers beschikbaar waren. De beoogde vervanger, Cees van der Sande, wilde ook niet vanwege zijn 'veranderde privé-situatie' en andere kandidaten stonden niet op de tien namen tellende lijst.

Meerderheid

De coalitie van VVD, CDA, Forum voor Democratie en Lokaal Brabant verloor haar krappe meerderheid door het vertrek van Roeles, maar kreeg die een paar dagen later terug met de overstap van Chris Spooren, een lid van oppositiepartij 50Plus naar het CDA.

Door het vertrek van Smolders en Roeles zitten er nu nog 53 politici in PS. Er zijn dus ook minder politici nodig om een meerderheid te hebben. Wel wordt het voor de coalitie die nu nog maar één zetel meer heeft steeds lastiger. Wat als er nog iemand vertrekt?

Voor Forum zitten nu nog vier politici in PS, het gaat om Camiel van der Meeren, Joris van den Oetelaar, Maikel de Bekker, Gemma van Heusden-Wienen. Van den Oetelaar laat weten dat hij voor die partij actief blijft, de andere drie waren niet direct bereikbaar.

Ook Ankie de Hoon en Suzanne Otters, fractievoorzitters van CDA en VVD, de twee grootste partijen in de provincie, waren niet bereikbaar.

Gedeputeerde Staten

Wat in Provinciale Staten gebeurt heeft ook indirect invloed op Gedeputeerde Staten (GS), het dagelijks bestuur van de provincie. De leden van GS zijn voor een periode van vier jaar gekozen door PS. Sinds 2003, toen de Wet Dualisering is aangenomen, zijn de gedeputeerden géén lid meer van PS. Gedeputeerden kunnen echter wel worden ontslagen door Provinciale Staten, als zij geen vertrouwen meer in de gedeputeerde hebben.

Voor Forum zit Eric de Bie in GS. Hij was eerder fractievoorzitter van die partij in PS. Ook Peter Smit zat voor Forum in GS, hij ging echter in januari verder als onafhankelijk gedeputeerde, toen Rutjes, van Wely en Duijs opstapten in PS.

Wat De Bie nu doet is onduidelijk, hij was niet direct bereikbaar voor een reactie.

