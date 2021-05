Geen wedstrijdbeelden op het terras voor NAC-supporters tijdens play-offs

NAC-supporters (foto: VI Images). vergroot

Supporters van NAC kunnen de play-offwedstrijden van hun club komende week niet volgen op het terras van de Bredase horeca. Het is namelijk voor cafés en restaurants verboden om op of rond het terras entertainment te brengen en er wordt geen uitzondering gemaakt. Er mogen dus geen tv's of grote schermen geplaatst worden. Ook mag het geluid van de wedstrijd niet gestreamd worden. Er zal streng gehandhaafd worden.

Ronald Strater Geschreven door

"Dat is onwijs jammer, maar ik begrijp het wel', zegt Johan de Vos als vertegenwoordiger van de Bredase afdeling van Koninklijke Horece Nederland. "Vanuit Den Haag is bepaald dat er geen entertainment mag zijn bij een terras of waar dan ook, dus onze burgemeester kan niet anders. Heel jammer, want ik denk dat supporters beter in de buitenlucht samen kunnen kijken."

Politie is extra alert

NAC begint zaterdagmiddag om half vijf in het eigen Rat Verlegh Stadion aan de play-offs om promotie naar de eredivisie. Als de ploeg die wedstrijd wint, komt het donderdagavond om 21.00 uur pas weer in actie. De eventuele finale is zondagmiddag om zes uur. Allemaal wedstrijden waarbij de inzet van politie verhoogd zal zijn.

"Ik snap dat wel als je kijkt wat er afgelopen week bij ADO en De Graafschap gebeurde", zegt De Vos.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.