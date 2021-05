NAC begint aan de play-offs: 'Alles moet wijken voor 3 keer winnen'

vergroot

NAC begint zaterdagmiddag aan de eerste wedstrijd van de play-offs om promotie naar de eredivisie. Tegenstander in Breda is dan FC Volendam. Meteen een belangrijke wedstrijd, want deze nacompetitie wordt gespeeld volgens het knock-outsysteem. "Je promoveert als je drie duels wint en daaraan is dan ook alles ondergeschikt", zegt NAC-spits Mario Bilate.

Ronald Strater Geschreven door

NAC heeft een rommelig seizoen en eindigde op een teleurstellende vijfde plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Naast de vervelende coronauitbraak in oktober en wat relletjes her en der speelde de ploeg ook vaak onder de maat. Maar in de play-offs telt dat allemaal niet meer en is er weer volop kans om de stap naar de eredivisie te maken.

"Omdat er deze keer geen sprake is van een uit- en thuiswedstrijd zal de vorm van de dag het allerbelangrijkste zijn", zegt spits Mario Bilate, die net terug is van een liesblessure en daarom op de bank begint. "Je moet als ploeg zorgen dat je meteen in een goede flow komt. Alle zaken die tijdens dit seizoen speelden, moeten door staf, spelers en supporters aan de kant gezet worden. Wat je ook van de opstelling, het spel of wat dan ook vindt. Je promoveert als drie duels wint en daaraan is dan ook alles ondergeschikt. Ik proef in de ploeg in ieder geval een goed gevoel."

"We moeten nu wel alle twijfel uit ons spel halen."

Zijn ploeggenoot Dion Malone deelt die mening. "We spelen de laatste tijd wat compacter", zo zegt de aanvoerder van NAC. "Omdat de afstand tussen verdediging en aanval wat minder groot is, is het nu beter en sneller. We hoeven minder te lopen waardoor spelers beter in hun kracht komen te staan."

"We vragen ons ook weleens af waarom we dit zo niet eerder deden", vervolgt Malone. "Dat komt denk ik omdat we vaak twijfelden. We wilden de tegenstander onder druk zetten, maar ook niet te veel risico nemen met het oog op de tweede plaats. De play-offs gaan ons wel liggen, denk ik. We moeten nu alle twijfel uit ons spel halen!"

"Ze mogen ons best wegtikken, als wij maar één goal meer maken."

NAC treft zaterdag in de eerste ronde FC Volendam thuis. Een zeer goed voetballende tegenstander die de Bredase ploeg tijdens de reguliere competitie met regelmaat wegtikte. "Als je goed aan de bal bent, wil niet zeggen dat je ook alle wedstrijden wint", zegt aanvaller Bilate hierover. "Het gaat om effectiviteit."

Verdediger Malone valt hem bij. "Wij voetballen gewoon wat directer. Ze mogen ons best wegtikken en voor mijn part negentig procent balbezit hebben, als wij maar één goal meer maken."

Mocht FC Volendam verslagen worden dan wacht donderdag in de halve finale een eredivisieploeg. Willem II en FC Emmen vechten dat komend weekend uit. De finale wordt gespeeld op zondagmiddag 23 mei.

Mario Bilate speelde eerder met Sparta, FC Emmen en RKC Waalwijk de play-offs. In 2019 stal hij de show toen hij met RKC na een zinderende wedstrijd promoveerde en zich onsterfelijk maakte door een soort van cowboy-act. "Er lag een cowboyhoed op het veld en die heb ik maar opgezet", zo zegt hij. "Die gekheid en vreugde wil ik wel weer. Als NAC promoveert, gaat het dak er af."

