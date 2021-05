Daniël (7) verloor z'n vader aan corona en krijgt 15.000 verjaardagskaarten

Foto: ETZ. vergroot

De kaartenactie die het ETZ in Tilburg op touw zette voor de zevenjarige Daniël die zijn vader verloor aan corona is een doorslaand succes. Volgens het ziekenhuis zijn er minstens 15.000 verjaardagskaarten voor hem binnengekomen.

Omroep Brabant besteedde aandacht aan de oproep van het ziekenhuis om Daniël een kaartje te sturen en deelde de oproep ook onder haar volgers op social media. Het resultaat overstijgt alle verwachtingen.

“We zijn er allemaal een klein beetje van onder de indruk”, vertelt longverpleegkundige Marion van Bergeijk, die de kaartenactie startte. “Na de oproep zijn we overstelpt met kaarten, ballonnen en cadeautjes. Het is echt hartverwarmend om te zien dat iedereen zo vrijgevig is en meeleeft.”

Daniël's vader werd na negentig dagen op de intensive care van het ETZ overgeplaatst naar de longafdeling en is daar plots overleden. Daniël deelde met de verpleegkundigen zijn grootste wens. "Hij vertelde toen heel spontaan dat hij in mei jarig was en dat hij graag heel veel verjaardagskaartjes wilde", vertelt Marion.

Kaarten naar de jarige Daniël

De verpleegkundigen die Daniël hebben opgevangen, bezorgen de kaarten bij de jarige. “De dozen zijn inmiddels verruild voor postzakken, want daar kan meer in. Er staan meer dan tien postzakken te wachten”, vertelt Marion. “We zijn heel erg benieuwd hoe Daniël hierop reageert. Het is fantastisch om te zien wat een succes deze kaartenactie is geworden. We willen iedereen hartelijk bedanken voor hun bijdrage.”

