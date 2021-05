'Zijn moed wordt nooit vergeten', oorlogsheld Ken Mayhew (104) overleden

Ken Mayhew en zijn vrouw Patricia (foto: Defensie). vergroot

In het Britse Norfolk is de oudste drager van de Militaire Willems-Orde overleden. Kenneth George (Ken) Mayhew was 104 jaar oud. Hij kreeg na de Tweede Wereldoorlog de Militaire Willems-Orde voor zijn rol in onder meer de bevrijding van Overloon.

Ron Vorstermans

Hij bouwde met zijn legeronderdeel een brug bij Venray waardoor de bevrijding van Zuid-Nederland sneller ging. Tijdens de bevrijding raakte hij meermaals gewond. In 1946 kreeg hij de hoogste onderscheiding van ons land: de Militaire Willems-Orde.

Oudste houder

Mayhew was de oudste houder van de Nederlandse militaire onderscheiding. Met het sterven van Mayhew zijn er geen geridderde helden uit de Tweede Wereldoorlog meer in leven.

Er zijn nog drie Ridders Militaire Willems-Orde:

luitenant-kolonel Gijs Tuinman,

majoor Marco Kroon,

reserve-majoor Roy de Ruiter.

Zij kregen de onderscheiding voor hun moedige optreden in Afghanistan. De Ruiter als Apachevlieger, Kroon en Tuinman voor hun aandeel op de grond.

'Altijd in onze gedachten'

“Heldenmoed wordt nooit vergeten”, schrijft minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten in een reactie op het overlijden van Mayhew.

“De moed die Mayhew en zijn medestrijders in de Tweede Wereldoorlog en bij de bevrijding van Nederland hebben getoond, zullen altijd in onze gedachten blijven. Ze zijn een voorbeeld voor velen die zich nu en in de toekomst inzetten voor de vrijheid.”

