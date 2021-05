Actie met Máxima-bankbiljetten loopt uit de hand, Johan Vlemmix heeft spijt

Johan Vlemmix heeft nu al spijt van zijn actie waarbij hij letterlijk met geld strooit ter ere van koningin Máxima's vijftigste verjaardag. Hij wordt gevolgd door fanatieke mensen en er zijn zelfs al wat spullen gesneuveld op verstopplekken. Ook proberen mensen de biljetten te kopiëren. "Dat is natuurlijk niet de bedoeling", vertelt Johan.

"Ik vond het helemaal leuk", vertelt hij op Omroep Brabant radio in het programma Afslag Zuid. "Ik wilde een mooi cadeau voor Máxima kopen. Ik heb voor de koning ooit een Porsche Turbo gekocht maar die hebben we toen op zolder neergezet want hij is hem nooit komen halen. Ik dacht ik kan wel weer een groot cadeau voor Máxima kopen, maar toen kreeg ik veel reacties van mensen die zeiden: 'Waarom ga je een duur cadeau kopen, die mensen hebben toch geld genoeg!'", vertelt hij.

Die actie kost hem dus een flinke duit. "50.000 euro of eigenlijk nog iets meer. Maar ik ga natuurlijk sommige biljetten wel heel goed verstoppen." Toch baalt hij ondanks zijn enthousiasme over hoe het nu loopt. "Ik had een filmpje gemaakt in een kapel in Limburg om het idee uit te leggen en er een biljet te verstoppen. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat je dan allerlei spullen aan de kant gaat zetten." Dat is dus wel gebeurd. "En bij een kasteel had ik een biljet onder een bord geschoven en toen heeft iemand het hele bord losgeschroefd. Dat is niet de bedoeling."