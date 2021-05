Een tatoeage op de borst en andere manieren om niet gereanimeerd te worden

Cursus reanimeren bij NAC (foto: archief). vergroot

Sommige mensen kiezen er heel bewust voor dat ze niet gereanimeerd willen worden als hun gezondheid hen in de steek laat. Een oudere man die donderdagavond door de brandweer werd gered uit een brandend appartement in Eindhoven, bleek een niet-reanimerenverklaring bij zich te hebben en dus moesten ambulancemedewerkers hun hulp staken. Op deze manieren kun je voorkomen dat je gereanimeerd wordt.

''Denk niet dat het alleen om hele oude mensen gaat die niet gereanimeerd willen worden'', zegt Thom Meens, woordvoerder van Patiëntenfederatie Nederland. ''Het zijn ook de mensen met een zwakke gezondheid, zoals jongeren die ernstig ziek zijn geweest.''

Verklaring, penning of tatoeage

Via de Patiëntenfederatie kunnen mensen een verklaring en een speciale penning aanvragen. Die penning dragen mensen volgens Meens vaak om hun nek. ''Op die manier is de kans groot dat een hulpverlener de ketting ziet'', zegt hij. ''Als iemand gereanimeerd wordt, gaat daarbij vaak het shirt uit en is de penning duidelijk zichtbaar.''

Voor mensen die het zekere voor het onzekere willen nemen is er ook nog een derde optie: een tatoeage laten zetten. Dan laat je 'niet reanimeren' op de borst zetten.

Zodra medisch geregistreerd zorgpersoneel zo'n tatoeage, verklaring of penning ziet, zijn ze verplicht daar gehoor aan te geven. Maar dat geld niet voor mensen die bijvoorbeeld een EHBO-cursus hebben gedaan. Daar zit een wettelijk verschil in volgens Meens.

De man die bewusteloos raakte bij de brand in een woonzorgcentrum in Eindhoven had dus zo'n verklaring opzak. ''Het kan zijn dat ambulancemedewerkers voor ze over willen gaan tot reanimeren in iemands portemonnee kijken. Of dat ze met je mobiel bellen met familie. Zelfs als iemand dan zegt: 'Mijn man wil niet gereanimeerd worden' kan het personeel stoppen.''

Duizenden penningen per jaar

Meens kan niet zeggen hoeveel andere Brabanders er zijn die een niet-reanimerenbewijs bij zich dragen. ''In heel Nederland geven we per jaar gemiddeld rond de 5000 en 6000 penningen en verklaringen uit. Maar hoeveel het er precies zijn of waar die mensen allemaal wonen is niet bekend. We zijn namelijk verplicht alle gegevens iedere drie maanden te wissen vanwege de privacy-wet.''

Maar dat er bij de Patiënten Federatie jaarlijks zo'n 5500 niet-reanimerenbewijzen worden uitgevaardigd, betekent niet dat er niet meer zijn. ''Er zullen ook mensen zijn die via andere organisaties aan die bewijzen komen. Er is niet verplicht één plek waar je dit kan regelen. Laat staan bij de mensen die een tatoeage laten zetten, wij weten al helemaal niet hoe groot die groep is.

