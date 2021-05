Coronanieuws: forse daling van coronabesmettingen in Brabant

15.58

In de Poolse delegatie voor het Eurovisie Songfestival, is iemand besmet geraakt met corona. Dat heeft de organisatie zaterdag bekendgemaakt. Daardoor zijn de Polen niet bij de openingsceremonie op zondag. De besmette man of vrouw had zaterdag een positieve test en zit nu in quarantaine. Ook andere leden uit de delegatie doen dat uit voorzorg. Het is nog niet bekend wat dit betekent voor de deelname van Polen. Het Eurovisie Songfestival wordt zondagavond officieel afgetrapt bij de Cruise Terminal Rotterdam.