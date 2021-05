Coronanieuws: nu al meer dan 60.000 ex-coronapatiënten bij de fysio

09.00



Scholierenorganisatie LAKS is bang dat scholieren zich niet goed hebben kunnen voorbereiden op de centrale eindexamens, die maandag beginnen. "Door alle coronamaatregelen is het de vraag of leerlingen er klaar voor zijn. Wij hebben ervoor gepleit de eindexamens anders te houden, bijvoorbeeld door alleen de kernvakken te toetsen. De mentale gesteldheid van jongeren is achteruit gegaan en dan onthoud je dingen minder goed. We zijn bang dat meer scholieren dan gebruikelijk zullen zakken", zegt een woordvoerder van LAKS.