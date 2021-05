Coronanieuws: 'Veel ouders zouden hun kind laten vaccineren'

10.34

Dat is de uitkomst van een representatief onderzoek onder bijna drieduizend deelnemers aan het Hart van Nederland-panel. De discussie over het wel of niet inenten van kinderen laait op nu deze week in Amerika het vaccin is goedgekeurd voor kinderen vanaf 12 jaar. Ook Duitsland en Frankrijk denken daarover na. Het zou bijvoorbeeld nodig kunnen zijn in gezinnen met kwetsbare familieleden.