Het blijft 'zeikweer' en dat heeft ook een groot voordeel

Het neerslagtekort waarmee onze provincie de afgelopen jaren kampte is bijna verleden tijd. Dat vertelt Wilfred Janssen van Weerplaza. En dat is goed nieuws, want mocht het weer een droge zomer worden, dan volgt niet meteen een beregeningsverbod.

"Van een neerslagtekort spreek je als er meer water verdampt dan er valt", legt Wilfred uit. "Dat is in het voorjaar en de zomer heel gebruikelijk in Nederland. Maar zoveel als de afgelopen jaren was wat minder gebruikelijk."

Grondwaterstanden redelijk hersteld

"Door de natte winter en de vrij natte periode begin maart zijn de grondwaterstanden behoorlijk opgekrikt", vertelt de weerman van Weerplaza. In april was het wel weer best droog, maar de laatste weken kregen we opnieuw te maken met behoorlijk wat buien.

"Dit betekent dat ook in hoger gelegen gebieden zoals de Peel de grondwaterstanden redelijk zijn hersteld na de zomers van 2018 en 2019. Dus mocht het later in de zomer alsnog droog worden, dan krijgen we niet meteen beregeningsverbod. Het neerslagtekort dat Brabant kende, is nu gereduceerd tot een gering neerslagtekort. Dat heel normaal is voor deze tijd van het jaar."

Nog meer regen op komst

En er is nog meer regen op komst. "Boven België zag ik om negen uur zaterdagochtend al de nodige buien op de neerslagradar", vertelt Wilfred. "De komende uren zullen die noordwaarts over Brabant trekken. Die buien nemen qua intensiteit nog wat toe en die kunnen lokaal best pittig uitpakken. Ik sluit onweer ook niet uit. Lokaal kan in korte tijd behoorlijk wat regen vallen."

Voor die buien uit wordt het volgens de weerman 13 tot 15 graden. "Maar als die buien talrijk actief zijn, daalt de temperatuur en moeten we het 's middags met een graad of 12 doen."

'Uitermate groeizaam weer'

Ook zondag krijgen we verspreid over de provincie te maken met behoorlijk wat buien. "Ook die kunnen pittig uitpakken, met onweer en lokaal veel regen in korte tijd. Het waait dan ook iets steviger, maar dan is tussen de buien door wel de zon vaker te zien."

Wie hoopt dat het weer komende week beter wordt, heeft pech. "Maandag tot en met woensdag houdt het dit buiige weertype aan", weet Wilfred. "Met de meeste buien aan het eind van de ochtend, in de middag en in de vroege avond. Met name maandag en dinsdag zijn het pittige buien met kans op onweer en lokaal veel regen. Woensdag verdwijnt dit pittige karakter geleidelijk, maar later in de week krijgen we weer met uitgebreide storingen te maken. Het wordt maximaal 15 graden. Het niet ideaal, maar voor de plantjes is het wel uitermate groeizaam weer."

